Уряд схвалив збільшення апарату Міноборони

Кабінет Міністрів затвердив зміни до урядової постанови та дозволив збільшити граничну чисельність працівників апарату Міноборони на 65 осіб.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт постанови… розроблено Міністерством оборони з метою збільшення чисельності апарату Міноборони для здійснення координації завдань у сфері зв’язку та інформатизації; організації діяльності за напрямом впровадження та розвитку новітніх інформаційних технологій процесів та цифровізації у сфері оборони; координації та контролю над створенням і впровадженням єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ, інформаційної інфраструктури, інформаційних систем різного функціонального призначення, розвитку систем технічного захисту інформації та технічних засобів охорони, програмного та апаратного забезпечення, що розробляються та прийняті та озброєння або надаються Збройним силам в рамках міжнародної технічної допомоги, у тому числі на проведення відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт», - йдеться в пояснювальній записці.

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Як зазначається, реалізація цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету. Видатки здійснюватимуться коштами державного бюджету на поточний рік у межах видатків, передбачених для Міноборони за бюджетною програмою КПКВК 2101010 «Керівництво та військове управління Збройними силами України» в сумі 19191, 826 тис. грн внаслідок наявності вакантних посад працівників апарату.