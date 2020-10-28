У Міноборони розповіли, як проходить осінній призов

Станом на 26 жовтня до армії на строкову службу призвано 5406 осіб, що становить 40% від запланованого обсягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Станом на 26 жовтня до війська призвано 5406 осіб – це 40% від запланованого. З них до ЗС України призвано 3959 осіб, до інших військових формувань – 1447 юнаків”, – повідомив виконувач обов’язків начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Дмитро Вастьянов.

За його інформацією, призов триває згідно з затвердженими планами. Наразі західний регіон України виконав план на 42%, північний – на 41%, південний на 39%, східний – на 38%.

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Вастьянов також нагадав, що під час весняного призову у зв'язку з відсутністю транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом. Нині ж транспортне сполучення працює, тому перерозподіл призовників між навчальними центрами поки не здійснюється.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 жовтня розпочався осінній призов. Цьогоріч у жовтні-грудні на строкову службу призовуть 13 570 юнаків. Із них до Збройних сил – 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб.