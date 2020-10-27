ДФС скерувала до суду лише 12% своїх справ - генпрокурор

До суду з обвинувальним актом направлено лише 12% від загальної кількості проваджень, у яких досудове розслідування здійснюють слідчі Державної фіскальної служби.

На цьому наголосила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на нараді з керівництвом ДФС, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОГП.

«Потрібно активніше протидіяти ухиленню від сплати податків, викривати і припиняти злочини в земельній і бюджетній сфері, але тут, на жаль, результати невтішні. До суду скеровано лише 7 кримінальних проваджень щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, – це дуже мало. Зрозуміло є обмеження, пов’язані з пандемією, але попередні напрацювання до обвинувальних актів вже б можна було довести. Немає системного підходу», - заявила Венедіктова.

Вона також звернула увагу на важливість відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, що розслідуються ДФС.

«Ми маємо акцентувати увагу на тому, що можна повернути до бюджету. Часто відбувається те, що просто набивається статистика, а реального результату немає», - зауважила Генпрокурор.

За її словами, потребує додаткової уваги і питання викриття незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, через які бюджет зазнає значних втрат.

На нараді заслухано в. о. голови Державної фіскальної служби Сергія Солодченко щодо результатів роботи за поточний рік.

Учасники нараді обговорили спільну роботу, визначили проблеми, які впливають на досягнення результатів у сфері боротьби зі злочинами та шляхи їх подолання.