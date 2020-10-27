Прикордонники з початку року виявили в аеропортах Києва понад 200 підроблених документів
Укрінформ
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з початку року виявили 224 підроблені, чужі та недійсні документи, якими незаконно намагалися скористатися як іноземці, так і громадяни України.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Так, сьогодні у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники виявили підроблений документ у пасажира авіарейсу «Ізмір-Київ». Він надав для перевірки паспорт громадянина Туреччини. Водночас під час перевірки документа було встановили, що у ньому замінені сторінки з установчими даними.
У ході бесіди іноземець зізнався, що фальшивку придбав у Стамбулі за 1 300 доларів США, щоб в подальшому потрапити до Франкфурта-на-Майні, зазначили в Держприкордонслужбі.
Іноземцю відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки.
фото: ДПСУ