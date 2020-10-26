Прикордонники виявили на дні Кучурганського водосховища спиртопровід, наразі його демонтують

Військовослужбовці Подільського прикордонного загону ДПСУ виявили в очереті, на мілині Кучурганського водосховища, поліетиленову трубу діаметром 32 мм, яка проходила під водою в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського держкордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ .

"Під час перевірки інформації про можливу підготовку до здійснення протиправної діяльності прикордонники Подільського загону виявили в очереті на мілині поліетиленову трубу діаметром 32 мм, яка проходила під водою до суміжної сторони. Як з’ясували правоохоронці, інший кінець спиртопроводу, закритий заглушкою, знаходився на відстані 5 метрів від Кучурганської дамби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають роботи з демонтажу конструкції контрабандистів. Планується передача трубопроводу Одеській митниці.

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Як повідомлялося, півтора тижня тому, 15 жовтня, прикордонники виявили й демонтували на Кучурганському водосховищі трубопровід, що проходив під водою у напрямку кордону з Молдовою. Кінець шланга був закритий заглушкою, будь-яких характерних запахів з нього не відчувалося. Тому в ДПСУ стверджували, що трубопровід лише готували для можливого використання.