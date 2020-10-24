В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю зі 120 кіло кокаїну

Чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кілограмами кокаїну затримали в одному зі складських приміщень Одеси. За даними правоохоронців, затримані причетні до контрабанди наркотиків з Перу в Україну.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби, передає Укрінформ.

Чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кілограмами кокаїну міжвідомча група затримала в одному зі складських приміщень Одеси. Правоохоронці встановили, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Слідчо-оперативні заходи проходили у рамках кримінального провадження за ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Ці заходи провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Слідчі заходи тривають.

Фото: ДПСУ