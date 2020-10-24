Рейдерство, «прослушка», збут наркотиків і зброї: СБУ викрила банду «перевертнів»
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
За попередніми даними досудового розслідування, зловмисники діяли під прикриттям так званої «охоронно-детективної компанії». До складу групи входило майже 100 учасників, у тому числі колишні та діючі правоохоронці, представники кримінального середовища та працівники охоронних фірм.
Припинено діяльність угруповання, до якого входили правоохоронці / Фото: gp.gov.ua
Фігуранти спеціалізувалися на наданні «послуг» щодо незаконного стеження за громадянами, брали участь у рейдерських захопленнях, тероризували підприємців, а також збували зброю, вибухівку і наркотики.
Для проведення протиправної діяльності вони використовували спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації одного з правоохоронних органів.
Під час проведення 45 одночасних обшуків за місцем розташування «охоронно-детективної структури», адресами проживання фігурантів на території столичного регіону, а також у Харкові, Житомирі і Хмельницькому, та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів вилучено спецзасоби для негласного отримання інформації, боєприпаси і наркотичні речовини. Виявлено комп’ютерну техніку та інші носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чотирьом організаторам і активним учасникам угруповання про підозру за статтями 359, 263 і 361 Кримінального кодексу України і обрання мір запобіжних заходів. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників групи.
Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення виявлених засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.
Також задокументовано факт спроби залучення фігурантів до підготовки провокацій напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.
Спецоперація проводилась співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Фото: ОГП