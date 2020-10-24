СБУ викрила схему підкупу виборців на Закарпатті

На Закарпатті співробітники СБУ викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За попередньою версією слідства, група осіб, серед яких раніше судимі за тяжкі злочини, організували підкуп виборців на користь одного з кандидатів. Для підтвердження вони вимагали у громадян копії їх паспортів. Вартість кожного «голосу» становила 1 тисячу гривень», - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали трьох фігурантів провадження під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.

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Вирішується питання щодо затримання фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Фото: СБУ