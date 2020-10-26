Держава має стати інструментом, який творить передумови для щастя - письменник Толкачов

Про це заявив футуролог, письменник, бізнесмен Олексій Толкачов під час четвертого Національного круглого столу "Щастя як мета" у Чернівцях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу сказати, що я абсолютно щаслива людина. Бо я дивлюся на нашу реальність і бачу її відмінність від потенціалу. Я бачу, як країна за 30 років могла би стати дуже успішною, я розумію, як це зробити, але це не відбувається. Тому, можливо, українці і є масово нещасливими, бо є величезна різниця між очікуваннями, бажаннями і потенціалом з однієї сторони та тією реальністю і дійсністю з іншої", - зазначив Толкачов.

Він вважає, що є три виміри щастя - особистісне, колективне і державне. До особистісного він відносить індивідуальні відчуття закоханості, достатності сну, стану фізичного здоров'я тощо.

"Однак є колективний рівень відчуття щастя - це якість наших відносин з навколишнім світом. Думаю, всі погодяться, що наше відчуття щасливості залежить від того, чи привітні люди, чи чесні, чи порядні люди, чи добрі люди навкруги. Тобто, якість спілкування. Або нам нахамили у громадському транспорті чи в адміністрації державній, чи нас там зустріли привітно. Це колективний рівень. На жаль, на колективному рівні в Україні панують зовсім деструктивні цінності. Люди не є люб'язними, не є відкритими один до одного. І, звісно, комунікувати з такими людьми, бути оточеними такими людьми - це не дуже приємно. Саме тому на колективному рівні щастя залежить від тих цінностей, які панують у суспільстві", - вважає письменник.

За його словами, тут дуже важливо те, які цінності пануватимуть у суспільстві. Якщо серед людей буде любов один до одного, то і більше колективного щастя буде в країні.

Третій вимір щастя - це державна діяльність. Держава не може примусово зробити кожного щасливим, вона не повинна це робити. Держава має бути непомітною у творенні інфраструктури щастя.

"Уявіть собі, що ми виходимо на вулицю і ми розуміємо, що ми з вами живемо у безпечному суспільстві. Держава забезпечує нашу колективну безпеку - це є передумовою для щастя. Ми виходимо і бачимо красивий парк - це є передумовою для щастя. Ми сидимо у Чернівецькому національному університеті, який дає якісну освіту для молоді - і ця якісна освіта може стати передумовою для щастя. Таким чином, особисто моє спрямування, щоб держава стала інструментом, який творить передумови для щастя - забезпечення інфраструктури, безпеки, якісної освіти, якісної охорони здоров'я", - наголосив Толкачов.

На його думку, зараз держава дуже часто робить реформи заради реформ. І дуже багато змін у державі стають самоціллю, а щастя людей губиться, констатував він.

"Тому що щастя - найважливіша категорія, яка може зробити Україну конкурентоздатною, вона начебто захована, але захована на видноті. І мені би дуже хотілося, щоб результатом круглого столу стала державна ідеологія з примноження суспільного щастя. І всі чиновники, всі депутати працювали задля щастя конкретних людей", - підсумував футуролог.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова».

Також мають відбутися круглі столи: 9 листопада у Кривому Розі – на тему «Екологія»; 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.