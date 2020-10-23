У Мілані закінчилося четверте судове засідання у справі Марківа, наступне - 3 листопада

В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Засідання тривало з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Сьогодні в суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.

Підтримати нацгвардійця приїхав глава МВС Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути прийняте на початку листопада.

«Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено - мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, - буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться», - заявив Аваков.

Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Як повідомлялося, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року поблизу Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Фото: українська громада в Італії