Захист Марківа сподівається на об’єктивне рішення апеляційного суду в Мілані

Захист нацгвардійця Віталія Марківа сподівається, що апеляційний суд в Мілані ухвалить об’єктивне рішення.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наданий акредитованим при суді перекладачем за участі перекладачів від захисту та від обвинувачення переклад повністю підтверджує: Віталій Марків не тільки не зізнавався в скоєнні цього тяжкого злочину, а навпаки - повністю заперечував будь-яку свою причетність до нього. Суд не оприлюднював свої висновки. Тим не менш, сподіваємось, що Апеляційний суд не стане біле називати чорним і дійде очевидного висновку, що в словах Віталія Марківа на записі повністю відсутні елементи самовикриття у вчиненні злочину, вони свідчать про його непричетність до вбивства Роккеллі та передають обурення Марківа тим фактом, що у вбивстві італійського журналіста хочуть звинуватити саме його», - сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укріфнорму адвокат Олександр Чебаненко, який представляє інтереси Віталія Марківа.

Він також зазначив, що під засідання 15 жовтня прокурор виступила з вимогою виключити цитати перекладу (ті, що вона раніше просила перекласти) через те, що нібито в дужках є інтерпретація самого перекладача.

«Насправді, як зазначила адвокат Віталія Марківа, Донателла Рапетті, перекладач лише намагався уточнити літературний зміст деяких слів сленгу. Суд вирішив не брати до уваги лише уточнення курсивом, але прийняв переклад. Що це означає? Запис слів Віталія Марківа у в’язниці містить обсценну лексику. Тому, за правилами перекладу, перекладач дав коментар щодо цих ненормативних слів (курсивом) — для кращого розуміння. Сподіваємось, що і без коментарів перекладача Апеляційний суд підтвердить, що на записах відсутнє зізнання Віталія Марківа у скоєнні будь-якого злочину», - наголосив Чебаненко.

За його словами, мінусом третього судового засіданні можна назвати те, що від сторони обвинувачення та від представників позивачів всі знову почули не факти та докази, а набір пропагандистських кліше та маніпулятивних, нічим не обгрунтованих звинувачень. Адвокат також висловив сподівання, що на наступному засіданні суд прийме рішення щодо залучення до справи в якості доказів матеріалів, наданих стороною захисту (висновків експертів у галузі акустики, балістичних і вибухово-технічних експертиз та інших і матеріалів фільму-розслідування «Не в тому місці, не в той час”).

«І сподіваємось, що рішення це буде позитивним», - зазначив він.

А ще підкреслив, що до плюсу третього судового засідання можна віднести те, що суд фактично піддав сумніву ключовий доказ сторони обвинувачення та прийняв переклад слів Марківа, який, на думку захисту, повністю розбиває позицію обвинувачення.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова і зняла фільм «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини цього фільму.

Фото: Денісова/ФБ