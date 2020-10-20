Зеленський вимагає розробити модель страхової медицини

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чекаю від Комітету (профільний комітет ВР - ред.) і Міністерства (охорони здоров'я) моделі страхової медицини”, - сказав Зеленський.

За словами Президента, медична реформа має як беззаперечні переваги, так і слабкі місця.

Він зауважив, що пріоритетами залишаються підвищення зарплати медичним працівникам, покращення якості медичної освіти.