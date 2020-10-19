Національному художньому музею повернули з Кабміну три останні картини

До Національного художнього музею України повернулися останні картини з його колекції, що були в кабінетах Будинку уряду.

Про це повідомила Укрінформу генеральна директорка НАМУ Юлія Литвинець.

«Три твори, які були достатньо довго на тимчасовому збереженні, безпосередньому експонуванні в кабінеті прем'єр-міністра, нарешті повернулися до музею. Це картина Сергія Васильківського «Коропів хутір. Козача гора. Зміїв» - інша його робота з такою ж назвою дотепер є в Офісі Президента, і дві картини Володимира Орловського - «Сіножать. Ескіз» і «Село». Це вже все, більше творів з нашого музею в Кабінеті Міністрів немає», - сказала гендиректорка.

Вона зазначила, що тепер ці твори повернулися до фоносховищ, їх буде передано в реставраційну майстерню для більш детального огляду.

Литвинець також уточнила, що картина Васильківського була видана до Кабміну 2000 року, а картини Орловського – 2004-го. Відтоді картини на так зване тимчасове збереження не видаються.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, генеральна директорка повідомила, що після скандалу в 2012 році, коли вкотре НАМУ робив інвентаризацію своїх картин в Кабміні і їх недорахувався, звідти музею поступово повертали картини.

«Після сумнозвісних подій, коли ми віднайшли наші твори в Кабінеті Міністрів, нам їх стали поступово повертати. Було багато повернуто, це твори відомих художників радянської доби, зокрема Миколи Глущенка, Сергія Шишка, Тетяни Яблонської. Всі твори, що повернуті, - це однозначно оригінали. На кожен з них існує документація. В кожного є маркування, детальні описи, фотографії», - уточнила Литвинець.

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Вона зазначила, що станом на 2012 рік в переліку виданих картин було близько 50 робіт. Станом на початок жовтня їх повернули майже всі – нині три останніх, а дві картини Миколи Глущенка вкрадені. «Іде розслідування», - сказала генеральна директорка.

Як повідомляли ЗМІ, всі ці твори – дуже дорогі. Втім, як сказала Литвинець, Кабінет Міністрів їх не застраховував.

Вона також зазначила, що раніше повернуті картини вже "їздили" на різні виставки. «Коли ж будуть виставлені останні три твори, наразі сказати не можна, тому що ми закриті на реставраційні роботи, і коли вони завершаться, сказати важко. Ми працюємо в онлайн-режимі», - зауважила Литвинець.