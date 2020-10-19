Закон про мову має бути не просто документом, а дієвим інструментом - експерт

Закон про українську мову як державну не повинен залишитися декларативним документом, а має стати дієвим інструментом забезпечення прав громадян.

Таку думку висловив координатор проєкту "Огляд становища української мови", керівник Українського розмовного клубу в Донецьку (2012-13 роки) Сергій Стуканов під час третього Національного круглого столу на тему «Мова», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експерт навів дані, згідно з якими починаючи з 2011 року фіксується, що практично в усіх містах Сходу, а також частково Півдня, у 9 з 10 закладів харчування немає меню українською мовою.

"Ніхто не говорить про те, щоб меню було тільки українською мовою, але принаймні видати україномовному відвідувачу меню українською мовою, поспілкуватися з ним українською - це є той інструмент, який є обов'язковим", - наголосив Стуканов.

Він наголосив, що закон про українську мову як державну необхідно імплементувати, аби всі, хто хоче споживати інформацію українською мовою на всій території України, мали змогу це робити за замовчуванням.

"Мова є одним із засадничих, стрижневих аспектів нашої ідентичності. Саме навколо мови значною мірою вибудовується наша ідентичність як українців, тому ми повинні всіляко використати той шанс, який дає нам історія, і ствердити українську мову в Українській державі", - наголосив Стуканов.

Як повідомлялося, МКІП ініціював проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці обговорюватимуть культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему "Культура діалогу".

Під час засідання другого круглого столу в Одесі дискутували про історію.