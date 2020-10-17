Сьогодні - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

Своєю резолюцією, прийнятою 22 грудня 1992 року, Генеральна Асамблея оголосила 17 жовтня Міжнародним днем людей боротьби за ліквідацію бідності.

Історія проведення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності починається 17 жовтня 1987 року. Того дня понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв бідності, насильства і голоду. Присутні заявили, що бідність є порушенням прав людини, і підтвердили необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав. Відповідні заяви були вибиті на пам'ятному камені, відкритому в той день.

Згодом такі ж пам'ятні камені були відкриті в багатьох країнах світу. Один з них знаходиться в саду Центральних установ ООН, і саме біля нього проводиться щорічна урочиста церемонія організована Секретаріатом ООН в Нью-Йорку.

Згідно з міжнародною класифікацією, на сьогодні в світі 736 млн людей живуть за межею бідності, тобто на 1,90 дол. США на день. І більшість цих людей проживає в двох регіонах світу - Південній Азії і країнах Африки на південь від Сахари.

Як зазначають в ООН, в сучасному світі з розвиненою економікою, технологіями і наявністю фінансових ресурсів є неприпустимим те, що мільйони людей живуть за межею бідності. Бідність - це не просто економічна проблема, це позбавлення людей можливості жити на достойному рівні.

Цьогорічна тема Дня – «Спільні дії для досягнення соціальної і екологічної справедливості для всіх». Вона підкреслює багатоаспектність проблеми бідності і означає, що ці два питання нерозривно пов'язані один з одним, і соціальна справедливість не може бути повністю реалізована без одночасного вирішення екологічних питань.