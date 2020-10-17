Сьогодні - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
Історія проведення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності починається 17 жовтня 1987 року. Того дня понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв бідності, насильства і голоду. Присутні заявили, що бідність є порушенням прав людини, і підтвердили необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав. Відповідні заяви були вибиті на пам'ятному камені, відкритому в той день.
Згодом такі ж пам'ятні камені були відкриті в багатьох країнах світу. Один з них знаходиться в саду Центральних установ ООН, і саме біля нього проводиться щорічна урочиста церемонія організована Секретаріатом ООН в Нью-Йорку.
Згідно з міжнародною класифікацією, на сьогодні в світі 736 млн людей живуть за межею бідності, тобто на 1,90 дол. США на день. І більшість цих людей проживає в двох регіонах світу - Південній Азії і країнах Африки на південь від Сахари.
Як зазначають в ООН, в сучасному світі з розвиненою економікою, технологіями і наявністю фінансових ресурсів є неприпустимим те, що мільйони людей живуть за межею бідності. Бідність - це не просто економічна проблема, це позбавлення людей можливості жити на достойному рівні.
Цьогорічна тема Дня – «Спільні дії для досягнення соціальної і екологічної справедливості для всіх». Вона підкреслює багатоаспектність проблеми бідності і означає, що ці два питання нерозривно пов'язані один з одним, і соціальна справедливість не може бути повністю реалізована без одночасного вирішення екологічних питань.