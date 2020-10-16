В Україну буде кілька траншів вакцин - Ляшко

Україна буде забезпечена вакцинами проти COVID-19 після їх реєстрації та перекваліфікації ВООЗ.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби після їх реєстрації виробниками і після перекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину пріоритетно серед перших країн, які будуть її використовувати», - зазначив Ляшко.

Він поінформував, що сьогодні Україна зайшла в рамки механізму COVAX, який об’єднує понад 180 країн і буде отримувати вакцину для того, щоб всі країни незалежно від економічного стану могли отримати вакцину одними із перших.

«Передбачається, що буде кілька траншів вакцин, щоб покрити цим механізмом як мінімум 20% населення пріоритетних груп», - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що до пріоритетних груп належать працівники з високим ризиком інфікування в закладах охорони здоров’я; працівники, які забезпечують відповіді на надзвичайні ситуації, наприклад, Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні; люди з серйозними супутніми захворюваннями; люди старшого віку, які проживають у закритих колективах; працівники з критичним рівнем ризику - вчителі і працівники шкіл; люди з супутніми захворюваннями середньої тяжкості; люди старшого похилого віку і люди, які живуть у притулках тощо.

COVAX говорить, що для країн намагатимуться давати один і той же продукт, саме вакцинний препарат, який постачатиметься в Україну, як і в інші країни світу, і країна повинна забезпечити його прийняття, холодовий ланцюг, розвезення до кожного кабінету щеплення і вакцинальні сесії», - розповів Ляшко.

Він додав, що на сьогодні проходить розробка близько 180 вакцин-кандидатів проти коронавірусної хвороби, 10 із них перебувають на третій клінічній стадії.

«Механізм COVAX працює, він говорить про те, що для 92 країн, це визначені країни, які отримають вакцину або безплатно, або за вартістю, нижче ринкової ціни - Україна також потрапила в ці 92 країни - планується, що будуть використовуватися вакцинні продукти фірми AstraZeneca, Велика Британія, - для 61 країни, і «Новавакс» Сполучених Штатів Америки - для 92 країн», - сказав Ляшко.

Також, за його словами, є попередні домовленості, що площі, на яких будуть вироблятися ці вакцини, знаходяться в Індії в Інституті сироваток.

«Ці площі дозволять забезпечити виробництво вакцинного препарату після його реєстрації, щоб всі країни, які потрапили в цей перелік, отримали першим траншем вакцину в розмірі 3% від населення країни. У подальшому кількома траншами буде доведено кількість вакцини для покриття 20% населення», - додав головний державний санітарний лікар.

Як повідомлялося, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX, яка створила альянс щодо доступу до вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

В Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.