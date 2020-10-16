В Україну до кінця року має надійти 161 комп'ютерний томограф — Степанов

В Україні завершені всі процедури із медичних закупівель і до кінця року має надійти 161 комп'ютерний томограф.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Я визнаю, що в мене є певна проблематика із централізованими закупівлями, тому що, відповідно до законодавства, всі закупівлі повинні відбуватися виключно через ДП «Медичні закупівлі». Зараз вони нарешті провели всі процедури по комп'ютерних томографах і ми очікуємо до кінця року отримати великої кількості комп'ютерні томографи – 161 комп'ютерний томограф, які будуть поставлені в регіони та в лікарні»,- сказав Степанов.

Як він деталізував, буде закуплено 53 комп'ютерні томографи 64-зрізових та 108 комп'ютерних томографів 16-зрізових, які будуть відправлені в регіони за потребами.