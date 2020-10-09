Україна до кінця року може отримати 60 комп'ютерних томографів — Радуцький

До кінця року в Україну може бути поставлено 60 комп'ютерних томографів.

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

“Є проблема з комп’ютерними томографами... ДП “Медичні закупівлі” провело перемовини з 5 великими виробниками техніки, які виробляють КТ. До кінця року вони обіцяють, якщо Україна проведе закупівельні процедури, 60 КТ зі 160 запланованих можуть бути поставлені в Україну”, - сказав Радуцький.

Стосовно апаратів ШВЛ Радуцький наголосив, що загалом в лікуванні COVID-19 ці апарати використовуються лише на 20%, при лікуванні важких хворих. Наразі в Україні в наявності 4 тисячі таких апаратів.