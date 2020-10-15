Поліція з’ясовує, хто розгорнув банер з антисемітськими написами біля ОП

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за розміщення біля будинку Офісу Президента банера із антисемітськими висловлюваннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

“До поліції Києва із офіційним листом звернувся виконавчий директор Об’єднаної єврейської общини України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу Президента України в Києві невідомі особи розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями”, - йдеться в повідомленні.

У поліції поінформували, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Читайте також: Чоловік із саперною лопаткою вчинив напад біля синагоги у Гамбурзі

За даними правоохоронців, передбачене покарання - до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вказаного правопорушення.