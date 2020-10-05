Чоловік із саперною лопаткою вчинив напад біля синагоги у Гамбурзі

Біля синагоги в німецькому Гамбурзі озброєний саперною лопаткою чоловік поранив 26-річного єврейського студента. Нападника затримали.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

У поліції зазначають, що потерпілий зазнав суттєвих поранень. За даними правоохоронців, затриманий 29-річний чоловік є німцем із казахстанським корінням.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, був одягнений у військовий одяг, а в кишені мав записку зі свастикою.

Поліція веде розслідування і поки що не зробила жодних заяв про можливі мотиви злочину.

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Тим часом глава МЗС Німеччини Гайко Маас у Твіттері назвав цей інцидент проявом "огидного антисемітизму, якому ми всі маємо себе протиставити".

Зазначається, що після нападу поранений 26-річний єврейський студент зміг сховатися у безпечному місці, перехожі надали йому першу допомогу. А нападника затримали поліцейські, котрі якраз несли службу біля синагоги. Як уточнює DW, єврейська громада мала намір святкувати в синагозі біблійне свято Суккот.