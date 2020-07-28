У Маріуполі чоловік напав на синагогу з сокирою

Правоохоронці розшукують чоловіка, який напав на синагогу в Маріуполі Донецької області.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

«Факт був такий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, весь особовий склад піднято по тривозі. Розшукуємо зловмисника, є його опис і прикмети», - зазначили в поліції.

Раніше головний рабин України Моше Реувена Азман повідомив у Facebook, що 28 липня на синагогу Маріуполя було скоєно напад.

За його словами, після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою, який напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою, зав'язалася бійка.

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Незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти зловмисника. Але тому вдалося втекти.

За словами головного рабина України, правоохоронці проводять розшук цього чоловіка, ведеться слідство.