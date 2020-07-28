У Маріуполі чоловік напав на синагогу з сокирою
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.
«Факт був такий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, весь особовий склад піднято по тривозі. Розшукуємо зловмисника, є його опис і прикмети», - зазначили в поліції.
Раніше головний рабин України Моше Реувена Азман повідомив у Facebook, що 28 липня на синагогу Маріуполя було скоєно напад.
За його словами, після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою, який напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою, зав'язалася бійка.
Незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти зловмисника. Але тому вдалося втекти.
За словами головного рабина України, правоохоронці проводять розшук цього чоловіка, ведеться слідство.