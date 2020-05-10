СБУ затримала підозрюваних у підпалі синагоги в Херсоні

Служба безпеки України встановила особи двох підозрюваних у підпалі синагоги в Херсоні та спільно з Національною поліцією затримала їх.

Про це інформує пресцентр СБУ.

«Служба безпеки України встановила особи та спільно з Нацполіцією затримала двох зловмисників, які намагалися підпалити синагогу в Херсоні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затримано двох чоловіків, які 20 квітня спробували підпалити будівлю синагоги у Херсоні, використовуючи самозапалювальну суміш.

СБУ затримала паліїв синагоги у Херсоні / Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, «зловмисники, що підтримують нацистську ідеологію, у змові зі спільниками вирішили у такий спосіб «відзначити» річницю лідера нацизму».

Оперативники ідентифікували підпалювачів, попри неякісний запис камер спостереження, додали в СБУ.

Обох зловмисників затримано під час спроби вчинити нові провокації у день 75-ї річниці Перемоги над нацизмом.

Триває досудове слідство.