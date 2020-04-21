Поліція розшукує зловмисника, який намагався підпалити синагогу в Херсоні

У Херсоні поліція встановлює особу невідомого, який кинув на поріг будівлі іудейської релігійної громади пляшку із легкозаймистою рідиною.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

«Уночі до поліції Херсонщини зателефонував мешканець обласного центру. Заявник розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної громади на вул. Театральній та втік. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, бо рідина не розгорілася», - йдеться у повідомленні.

При огляді місця події слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції виявила залишки скляної пляшки з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучені та направлені на дослідження.

Проявом антисемітизму назвав спробу підпалу синагоги голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Про це він написав у Facebook.

«Вважаю цей злочин зухвалим та підлим проявом антисемітизму, якому не місце в сучасному українському суспільстві», - наголосив очільник області.

Поліція проводить слідчо-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника, причетного до правопорушення.