Напад на синагогу у Вінниці: поліція відкрила 2 справи

На Вінниччині поліція розпочала два кримінальних провадження за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та хуліганських дій у приміщенні синагоги м. Вінниці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«На Вінниччині поліція розпочала два кримінальних провадження за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та хуліганських дій у приміщенні синагоги. Правопорушником виявився місцевий житель, який на момент вчинення правопорушення перебував у стані сп’яніння. Досудове розслідування здійснюють слідчі Вінницького відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація про те, що в приміщення синагоги у Вінниці увірвався нетверезий чоловік, який нецензурно висловлювався, вигукував антисемітські гасла та застосував силу до одного із присутніх, надійшло на спецлінію 102 у понеділок, 24 лютого. Поліцейські встановили зловмисника, це 43-річний місцевий житель.

За цим фактом слідчим відділом Вінницького відділу поліції відкрито два кримінальних провадження – за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. За такі дії загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Про подробиці інциденту на своїй сторінці у Facebook повідомив вінничанин Зорій Файн, оприлюднивши переписку з Ігорем Браверманом. У листі йдеться, що нетверезий нападник заламував руки Браверману та душив його. "Швидка" забрала потерпілого до лікарні, де йому надавали допомогу.