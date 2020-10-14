Помер український філолог Олександр Пономарів

Вранці 14 жовтня помер доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів.

Як передає Укрінформ, про це BBC News Україна повідомила дружина науковця.

"Вранці 14 жовтня помер доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, який усе своє життя присвятив розвиткові та захисту української мови. Останнім часом професор серйозно хворів - він мав перелом хребця", - йдеться у повідомленні.

Олександр Пономарів народився 17 жовтня 1935 року. Український мовознавець, перекладач, публіцист, громадський діяч. Доктор філологічних наук (1991), професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладав у КНУ ім. Шевченка понад 40 років.

Автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови, її відродження та утвердження як державної, укладач і редактор навчальних посібників та словників різних типів.