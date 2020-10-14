Сьогодні відзначають День захисника України

У середу, 14 жовтня, у нашій державі відзначають День захисника України, а християни східного обряду - ще й свято Покрови Пресвятої Богородиці.

День захисника України офіційно встановлений Указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості».

Потреба у такому загальнодержавному святі гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги наших солдат на передовій, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вшанування з боку суспільства й держави.

Дата 14 жовтня обрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 1999 році встановлений і День українського козацтва.

З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. Саме на свято Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі близький кожному українцю.

У ХХ столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України наслідували вояки Армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. І не випадково днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови. Таким чином, цілком логічно, що цього дня давнє героїчне минуле України поєдналося з героїчним сьогоденням.

І нині українська армія береже бойові традиції предків, тому у війську з’явилися назви з іменами легендарних українських полководців та формацій минулого. Наступність поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв – головний убір «мазепинка», нарукавний тризуб. А гасло «Слава Україні! – Героям слава!» стало офіційним вітанням українського війська.

Саме тому цьогоріч Інститут національної пам'яті запропонував тему сьогоднішнього дня: «Героям слава!».

Фото: Дмитро Смольєнко