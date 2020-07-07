Інститут нацпам’яті розпочав кампанію до шостої річниці визволення міст Донбасу

Український інститут національної пам’яті розпочав інформаційну кампанію до 6-річчя визволення міст Сходу України.

Про це повідомляється на сайті УІНП.

Як нагадали в Інституті національної пам’яті, у лютому 2014 року розпочалася російсько-українська війна. Агресія путінської Росії стартувала з окупації та анексії Криму, масованих артилерійських обстрілів із території РФ та відкритого вторгнення російської регулярної армії на Схід України. Наступ військ РФ вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців, що стали на захист держави у лавах ЗСУ, Нацгвардії України, добровольчих формувань та масового волонтерського руху. Українські військові здобули низку важливих перемог, які завадили окупантам повністю захопити Донецьку та Луганську області та просунутися вглиб території України.

У червні 2014 року сили АТО розпочали активні дії проти незаконних збройних формувань, провели операції задля звуження кола ізоляції, блокування постачання терористичним угрупованням озброєння, боєприпасів, людських ресурсів, очищення від окупантів українських територій та встановлення контролю над ними.

«6 років тому були визволені такі міста Донецької області: Лиман (4 червня), Маріуполь (13 червня), Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка (5 липня), Бахмут (6 липня), Сіверськ (12 липня), Торецьк (21 липня), Авдіївка (30 липня), Красногорівка (1 серпня), Мар’їнка (5 серпня) і Луганської області: Щастя (14 червня), Рубіжне (21 липня), Сєвєродонецьк (22 липня), Лисичанськ (24 липня), Міусинськ (8 серпня), Гірське (13 серпня). Були також звільнені й інші населені пункти у цих областях», - зазначили в УІНП.