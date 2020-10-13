Меморіальний центр «Бабин Яр» фінансують російські мільярдери - група «Першого грудня»

Учасники Ініціативної групи «Першого грудня» виступили зі зверненням, у якому заявили про небезпеку, пов’язану із впровадженням приватного проєкту «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», який запропонували та фінансують російські мільярдери.

Про це йдеться у повідомленні на сайті групи.

«Ми вважаємо, що проєкт, у якому є гроші російських мільярдерів, у час війни, яку веде Росія проти України, не може вважатися безстороннім», – ідеться у зверненні.

Лідери громадської думки наголошують, що культура та політика пам’яті є невіддільною частиною суверенітету та суб’єктності України. Суверенітет і суб’єктність залежать не тільки від того, наскільки добре захищаються кордони країни, а й від того, чи здатна вона захищати свій культурний та інформаційний простір.

Як зазначається, окрім проєкту «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Україні ще з серпня 2015 року розпочався проєкт концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру, що її підготували українські історики за дорученням Кабінету Міністрів України. Саме він має бути центром меморіалізації трагедій Другої світової війни, зокрема трагедії Бабиного Яру та інших трагічних подій Голокосту в Україні, вважають лідери громадської думки.

«Пам’ять про трагедію не може бути приватизовано. Тому реалізацію приватного проєкту, у якому є гроші російських мільярдерів, без контролю з боку держави, єврейської спільноти в Україні, українського гуманітарно-історичного середовища, ми вважаємо порушенням культурно-історичної суб’єктності України – так само як незаконна анексія Криму Росією та війна на Донбасі є порушеннями її політичного суверенітету», - йдеться у зверненні.

Його автори нагадують, що сьогодні Україна є мішенню не лише військової, а й інформаційної агресії з боку Російської Федерації.

«Україна, як і кожна суверенна держава, не може допустити, аби хтось інший – а тим більше держава-агресор або бізнес, пов’язаний з державою-агресором, – втручався в її суверенітет та вирішував замість неї, які кордони їй мати, яку конституцію приймати, який політико-адміністративний устрій вона матиме та яку культурно-історичну пам’ять формуватиме», - наголошують учасники Ініціативної групи «Першого грудня».

Звернення підписали: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

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Як повідомлялося, у травні 2020 року було опубліковано звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики, політики, дипломати, філософи, освітяни, науковці, журналісти, митці, громадські діячі. У ньому також було звернено увагу на те, що Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» створено «з ініціативи та коштом російських бізнесменів», а це є вкрай тривожним фактом у часи військової та гібридної агресії Росії проти України.

3 вересня 2020 року опубліковано Звернення українських євреїв до громадянського суспільства в Україні. Підписанти листа звертали увагу української громадськості на небезпеки, пов’язані з реалізацією приватного проєкту «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».