Медикам, які ще не отримали доплати, виплатять їх у понеділок-вівторок — МОЗ

Медичним працівникам, які ще не отримали свої доплати, виплатять їх у понеділок або вівторок.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав у неділю на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Залишилося буквально декілька лікарень, які, я думаю, отримають вже у понеділок-вівторок. Були суто технічні речі, пов’язані з дуже пізнім підписання договорів, особливо із боку лікарень. Ми виправили вже повністю цю ситуацію. Більша частина лікарень отримала кошти взагалі вчасно. Ми зараз відстежуємо, щоб усі без виключення отримали ці кошти безпосередньо на картки», - сказав Степанов.

За його словами, загальна сума коштів, яка була перерахована на ці цілі – 1 млрд 300 млн грн. Окрім того, 101 лікарня, яка є у підпорядкування МОЗ, та 272 лікарні, які не укладати договори із Національною службою здоров'я і фінансуються інший спосіб із державного бюджету, отримали всі ці кошти ще 25-26 вересня.

Урядовець нагадав, що лікарі отримують доплати у 3 560 грн, медичні сестри – 2500 грн і молодший медичний персонал – 1250 грн.

«Тому у повному обсязі все, що обіцял , все, що декларувалося, усі доплати були перераховані у лікарні», - запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив надати інформацію, на основі якої уряд буде робити подання в Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності голів ОДА, які не вирішили проблеми з доплатами медикам.