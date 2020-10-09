В Україні закупатимуть тести на антиген коронавірусу за спрощеною процедурою

Кабінет Міністрів вніс тести на антиген коронавірусу в перелік товарів, які закуповують за спрощеною процедурою.

З цього питання на засіданні уряду доповідав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Пропонується доповнити перелік товарів, робіт та послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання ... виникненню пандемії COVID-19, затверджений постановою Кабінету міністрів від 20 березня № 225, новими позиціями товарів, а саме тест-системами для обладнання та проведення лабораторної діагностики, а також послугами та роботами з поточних ремонтів, реконструкції приміщення та споруд закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Зміни дозволять швидко здійснювати закупівлю тест-систем та обладнання для проведення лабораторної діагностики“, - сказав Степанов.

Він уточнив, що йдеться про тест-системи на антиген, які "тільки з’явилися на ринку".

Рішення ухвалено з умовою доопрацювання в одноденний термін.