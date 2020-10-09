Кожен п'ятий українець цьогоріч переказував кошти благодійникам

Понад 20% українців протягом останнього року перераховували кошти благодійним організаціям.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати останньої хвилі загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення, проведеного Програмою сприяння громадській активності «Долучайся!».

"Кожен п’ятий українець (20,9%) перераховував кошти благодійним або громадським організаціям протягом останнього року. Приблизно один із десяти (8,9%) скористався правом на податкову знижку за благодійні пожертви", - йдеться у результатах опитування.

Серед причин, які спонукають українців підтримувати громадські організації, респонденти назвали чіткі цілі та мету діяльності організації (37,6%), прозоре управління фінансами (30,4%) та відгуки від людей, яким вони довіряють (30,1%).

Кожен третій (31,8%) серед тих, хто долучився хоча б до однієї громадської ініціативи, зазначив, що це був позитивний досвід.

"Загалом українці вважають, що громадські ініціативи та організації мають фінансувати заможні люди (62,7%) та бізнес (51,1%). Втім, 19,9% вважають, що громадяни також мають бути залучені до цього процесу", - зазначають соціологи.

Загальнонаціональне опитування щодо громадського залучення проводиться в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні. Цей звіт підсумовує основні результати опитування, проведеного влітку 2020 року.

Польовий етап загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення проводився компанією Info Sapiens у липні-серпні 2020 року. Дані зібрані за допомогою інтерв’ю, що проводилися серед жителів України віком від 18 років особисто у помешканнях респондентів. Вибірка опитування складала 2097 респондентів і була сформована відповідно до розподілу дорослого населення України за віком, статтю, областю і типом населеного пункту (за винятком Криму та непідконтрольних уряду України регіонів Донецької та Луганської областей). Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).