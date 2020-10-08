Укрпошта почала приймати е-документи в «Дії»

Відтепер посилки у відділеннях Укрпошти можна отримати за цифровими документами з оновленого додатку Дія 2.0.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграмі.

Зазначається, що у відділеннях Укрпошти приймають ID-картку та закордонний біометричний паспорт в додатку Дія 2.0. З цими документами можна отримати внутрішні та міжнародні рекомендовані відправлення (листи, бандеролі, поштові картки, секограми); внутрішні та міжнародні рекомендовані відправлення (листи, бандеролі, поштові картки, секограми); міжнародні страхові відправлення без митних нарахувань та післясплати.

При наданні послуги оператор у поштовому відділенні відсканує штрихкод зі зворотного боку паспорта, а далі дані передаються до системи Укрпошти.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня Міністерство цифрової трансформації презентувало оновлений додаток Дія 2.0., в якому з'явились низка нових онлайн-послуг і доступні нові електронні документи.