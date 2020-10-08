«Нобель» для Путіна»: телеканалу «НАШ» призначили позапланову перевірку

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 жовтня призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу «НАШ» (ТОВ «НАШ 365»), м. Київ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«Моніторингом Національної ради 25 вересня в ефірі цього супутникового телеканалу у проміжку часу із 07.00 до 21.00 було організоване інтерактивне голосування з пропозицією українським глядачам відповісти на запитання, чи «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?». Відповіді «так» чи «ні» глядачі мали надавати за різними номерами телефонів. Оприлюднення остаточних результатів не супроводжувалося статистичними даними щодо кількості додзвонювачів. Таким чином, отримані результати без уточнення повідомлення про особливості опитування методики можуть ввести в оману глядачів телеканалу «НАШ», українську громадськість щодо значної підтримки населенням України політики російського Президента В. Путіна», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, чинне законодавство України про телебачення і радіомовлення забороняє розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, не допускає використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

«Водночас проведення такого опитування і публічне поширення його результатів у телеефірі ТОВ «НАШ 365» створює позитивний образ очільника держави-агресора. Збройні сили Російської Федерації із 2014 року чинять дії, що підривають та порушують територіальну цілісність України, її суверенітет і незалежність, стали причиною загибелі близько 15 тисяч громадян України. Поширення у ЗМІ України інформації, яка популяризує органи держави – агресора в особі Президента Російської Федерації В. Путіна, може створити загрози національним інтересам і національній безпеці України в інформаційній сфері», - зауважують в Національній раді.

Як наголосив відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич, це питання викликало великий суспільний резонанс. Тож, зважаючи на зафіксовані ознаки порушень, Національна рада перевірить діяльність телеканалу «НАШ» у контексті дотримання ним вимог абзаців четвертого і дев'ятої частини другої статті 6 і пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».