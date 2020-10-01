Нацрада позапланово навідається на телеканал «UΛ:Культура»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 1 жовтня призначила телеканалу «UΛ:Культура» (ПАТ «НСТУ»), м. Київ, позапланову виїзну перевірку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«За результатами моніторингів, проведених 11 травня і 17 – 23 серпня цього року, було зафіксовано ознаки порушень умов ліцензії та норм чинного законодавства», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, моніторинг мовлення телеканалу «UΛ:Культура» 11 травня цього року зафіксував ознаку порушення ліцензіатом вимог частини першої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Законодавчими вимогами передбачено, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% має становити національний аудіовізуальний продукт, а в ефірі ліцензіата національний аудіовізуальний продукт становив 42%.

Крім того, зафіксовано відхилення від програмної концепції, оскільки зменшено загальний обсяг мовлення (за ліцензією – 24 год. на добу, фактично – 16 год. на добу) та мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (за ліцензією – не менше 90%, фактично – 42%). Це є ознаками порушень частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

В Національній раді зауважили, що аналогічні ознаки порушень норм чинного законодавства та умов ліцензій зафіксовано в ефірі мовника 17 – 23 серпня, оскільки 17 серпня національний аудіовізуальний продукт становив 43%. Також було зменшено загальний обсяг мовлення (за ліцензією – 24 год. на добу, фактично – 16 год. на добу).