Нацрада поза планом перевірить "Z ZIK", "Апостроф tv", "Радио Пятница" та "Ретро ФМ"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила на засіданні 24 вересня позапланові виїзні перевірки низці мовників через невиконання ними правил ведення мовлення на теле- та радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, йдеться про телеканали "Z ZIK", "Апостроф tv" та радіостанції "Радио Пятница", "Ретро ФМ".

Як зазначив відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич, згідно з постановою Верховної Ради України від 08.11.2018 року про відзначення на державному рівні 75-их роковин початку депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках українців - автохтонних мешканців цих регіонів, щороку в другу неділю вересня в Україні відзначається День пам’яті українців – жертв примусового виселення з цих регіонів.

"За результатами моніторингу мовлення ТОВ "ТРК "НОВІ КОМУНІКАЦІЇ", м. Львів (логотип "Z ZIK") за 13.09.2020 року зафіксована відсутність в ефірному часі інформації про День пам’яті у проміжку часу з 00:00 до 09:48, що є ознакою порушення пункту 4 Правил ведення мовлення на теле- та радіоканалах у дні трауру, скорботи, жалоби та дні пам’яті, пунктів а, б частини 1-ої , статті 59-ої Закону України "Про телебачення і радіомовлення", - сказав Зіневич.

За його словами, за результатами моніторингу мовлення телеканалу "Апостроф tv" (ТОВ "АПОСТРОФ ТВ", м. Київ) зафіксовано 13 вересня відсутність інформації про День пам’яті в проміжку часу з 00:00 до 12:18; відсутність оголошення о 12:00 "хвилини мовчання" із супроводженням звуку метронома; відсутність на екрані відповідного стилізованого зображення або палаючої свічки у проміжку часу з 00:00 до 12:08, що є ознаками порушення.

Щодо "Радио Пятница" (ДП "НОВИЙ ОБРІЙ", м. Київ), то за результатами моніторингу мовлення зафіксовано 13 вересня відсутність інформації про День пам’яті в проміжку часу з 00:00 до 09:59, що є ознакою порушення.

А на радіостанції "Ретро ФМ" (ТЛВ "ТРК"НБМ-РАДІО", м. Київ), за результатами моніторингу мовлення, зафіксовано 13 вересня відсутність інформації про День пам’яті в проміжку часу з 00:00 до 10:03, що є ознакою порушення.

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення також призначила на засіданні 24 вересня позапланову виїзну перевірку телеканалу "Еспресо" (ТОВ "ГОЛДБЕРРІ", м. Київ) за порушення правил ведення мовлення в День пам’яті 13 вересня 2020 року.