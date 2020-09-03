Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ролик до Дня Незалежності
Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.
«24 серпня на телеканалі «НАШ» 14 разів було показано відеоролик «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ» хронометражем 53 секунди, який був вироблений у художньо-образному стилі, без тексту, в супроводі звуку метронома. Цей відеоролик створює образ негативних наслідків від вибору українського народу під час проведення 1 грудня 1991 Всеукраїнського референдуму, на якому 90,32 % громадян, які брали участь у голосуванні (а це 84,18% населення України), підтримали незалежність України», - ідеться в повідомленні.
Як зазначили у Нацраді, поширення в ефірі телеканалу такого відеоматеріалу саме в День Незалежності має ознаки дискримінації стосовно тих громадян України, через вибір яких на Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року наша держава здобула незалежність, а також розпалення ворожнечі між різними групами населення.