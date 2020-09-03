Нацрада перевірить телеканал "НАШ" через ролик до Дня Незалежності

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ «НАШ 365» (супутниковий телеканал «НАШ»), м. Київ, через показаний до Дня Незалежності ролик, який викликав обурення у суспільстві.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«24 серпня на телеканалі «НАШ» 14 разів було показано відеоролик «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ» хронометражем 53 секунди, який був вироблений у художньо-образному стилі, без тексту, в супроводі звуку метронома. Цей відеоролик створює образ негативних наслідків від вибору українського народу під час проведення 1 грудня 1991 Всеукраїнського референдуму, на якому 90,32 % громадян, які брали участь у голосуванні (а це 84,18% населення України), підтримали незалежність України», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначили у Нацраді, поширення в ефірі телеканалу такого відеоматеріалу саме в День Незалежності має ознаки дискримінації стосовно тих громадян України, через вибір яких на Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року наша держава здобула незалежність, а також розпалення ворожнечі між різними групами населення.