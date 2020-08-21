Нацрада призначила позапланову перевірку провайдера з Донеччини

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 20 серпня призначила позапланову виїзну перевірку провайдеру програмної послуги ФОП Анділахаю Олександру Анатолійовичу з Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

“Причиною стала ретрансляція іноземних програм, що не входять до переліку дозволених, порушення загальної концепції добору програм для ретрансляції, а також трансляція телеканалів, які не передбачені умовами ліцензії”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, провівши моніторинг 1 серпня, регулятор виявив, що в аналоговій технології транслювався телеканал «Travel+adventure», а у цифровій – «2х2», «Kinosat», «Супер», «ТНТ 4». Така ретрансляція свідчить про недотримання частини другої статті 42 Закону «Про телебачення і радіомовлення».

Крім того, провайдер відхилився від загальної концепції добору програм для ретрансляції, зокрема зменшив мінімальну частку програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі в аналоговій технології розповсюдження програм. Відповідно до ліцензії ця частка має становити не менше ніж 69%, а фактично становить 65%.

Водночас ФОП Анділахай О.А. ретранслює в мережі 9 програм у цифровій технології, що не передбачено умовами ліцензії (за ліцензією технологія розповсюдження телепрограм – аналогова, фактично – аналогова та цифрова), зазначають у Нацраді.