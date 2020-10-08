Нацрада поза планом перевірить радіо «Шансон» через брутальну пісню

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 8 жовтня призначила позапланову виїзну перевірку радіо «Шансон».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон», м.Київ, зафіксовано трансляцію о 6-й годині 08 хв. пісні «Старая» у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних слів та обсценної лексики. У проєкті рішення наведений текст цієї пісні. Я думаю, що текст цієї пісні не дає нам іншої можливості, як призначити перевірку, оскільки він говорить сам за себе», - сказав відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич.

Водночас він зазначив, що поширення брутальної, обсценної лексики в радіоефірі у час, доступний для прослуховування неповнолітньою аудиторією, є ознакою порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема частини першої та частини другої статті 62-ї, пункту а) частини першої статті 59-ої. Тому проєктом рішення пропонується призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон». За що члени Національної ради проголосували одноголосно.