У разі погіршення ситуації із COVID-19, на вибори готові прийти 46% українців

У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня підтвердили 46% українців.

Як передає Укрінформ, такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Про свою участь у місцевих виборах заявили 58% опитаних. 21% вагаються (50/50), ще 8% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно. У разі загострення ситуації з коронавірусом готовність взяти участь у виборах підтвердили 46%, 23% вагаються (50/50), 9% – можливо прийдуть на дільниці, 21% – малоймовірно", - йдеться у повідомленні.

За останній тиждень тенденції стосовно декларованої явки практично не змінилися.

Водночас 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, 2% назвали інший місяць і число. (У середині вересня лише третина опитаних знали точну дату місцевих виборів).

Крім цього, 20% зазначили, що знають за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). 26% визнали свою часткову обізнаність стосовно цього питання. Водночас, більше половини (55%) нічого про це невідомо.

За останні чотири роки зросла переконаність у важливості власного голосу на виборах, зауважили в соціологічній групі.

Так, у 2016-17 рр. близько половини опитаних говорили, що їхній голос нічого не вирішує. Цього року таких – третина. Більше половини переконані у зворотному. Найбільше останніх серед мешканців Києва, Галичини, молодших опитаних та тих, хто заявив про свою обов’язкову участь у виборах.

Для третини опитаних на місцевих виборах важливіше, в першу чергу, хто стане міським/сільським головою – майже втричі менше (13%) – які партії пройдуть до місцевих рад. 35% зазначили що їм однаково важливо, хто буде головою і які політичні сили прийдуть до влади.

81% опитаних зазначили, що обираючи, за кого голосувати на місцевих виборах, вони приймають рішення самостійно. 15% – частіше радяться із близькими, родичами. Більшість тих, хто обговорює місцеві вибори зі своїми близькими, - серед респондентів старшого віку.

Під час дослідження було опитано населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Опитування проводилося 4-7 жовтня 2020 року.