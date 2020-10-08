Олесь Доній, політолог

Про шляхи та інструменти забезпечення національної єдності в умовах глобальної нестабільності розмовляємо з народним депутатом кількох скликань, політологом Олесем Донієм. Нагадуємо, що Укрінформ спільно з Національною платформою «Діалог за мир та безпечну реінтеграцію» розпочав реалізацію проєкту «Національна єдність: як зшивати країну». У цьому проєкті беруть участь політики, експерти й науковці, громадські й культурні діячі, активісти, усі небайдужі. Попередні матеріали читайте тут. - Пане Олесю, наскільки питання національної єдності є важливим для безпечного та сталого розвитку України? - Безперечно, воно є дуже важливим… Це очевидно. ­­­­- Чи можете навести приклади успішних ініціатив або проєктів, які були спрямовані на об’єднання українців? - Так… Наприклад, проєкт «25 сходинок до суспільного щастя», оприлюднений рік тому. - Чи могли б ви назвати найуспішніші загальнонаціональні бренди, які творять сучасний образ України? - Це, звісно, Чорнобиль. Є кілька спортсменів – Шевченко, Кличко, і наразі все... Майдан сюди, на жаль, не можна віднести, адже у світі відбувається багато внутрішніх протистоянь, революцій, і рік-два їх ще, звісно, пам’ятають, але з часом забувають.

- Що означає бути українцем сьогодні, яке ваше бачення модерної загальнонаціональної ідентичності? - Це різновимірне поняття. З одного боку, кожний громадянин України є українцем, а з другого – це світоглядні речі, бо ідентифікація не може бути нав’язана, це питання внутрішнього переконання. Тобто є три виміри – це громадянство, самовідчуття і міф, тобто, кого ми хочемо вважати українцем. Наприклад, ми таким вважаємо Богдана Хмельницького, а він навіть слова «українець» не знав, такого слова нема й у Тараса Шевченка, на відміну від Куліша. Міф змінюється. Наприклад, на цей момент руські князі входять у цей міф, хоча ні слова «українець», ні слова «Україна» вони не знали до ХХ століття, але ми хочемо вважати це нашою історією, отже, вони є частиною нашої історії. Наприклад, про київських князів згадуємо, а про болгарських правителів – ні, хоча батько хана Аспаруха похований в Полтавській області, і більшості українців про це не відомо. - На вашу думку, які елементи української ідентичності є прийнятними для більшості українців? - Ми не можемо відповідати за більшість, але самоідентифікація заснована на кількох складниках – від міфотворчості, яка складається внаслідок діяльності літераторів, істориків, політиків, до власної ідентифікації. На цей момент є кілька теорій про ідентичність, які суперечать одна одній. Для частини українців є прийнятною теорія про те, що всі громадяни України є українцями, незалежно від їхнього походження, мови та релігії, а частина – не хоче бачити інших українцями, називає їх малоросами… Ідеологічний складник цього колись задав Микола Рябчук, розділивши українців на сорти й визначивши, що частина українців є креолами. Були спроби ділити за регіонально-мовною ознакою під час Помаранчевої революції, але тоді це не подіяло. Але у 2019 році подіяло – один зі штабів розкрутив гасло, що ті, хто голосуватиме за іншого кандидата, є малоросами… У цьому взяла участь частина культурної еліти, яка себе відокремила від української нації, і цей розкол може не зникнути десятиліттями. Бо якщо одні громадяни ненавидять інших, то виникає питання, навіщо їм жити разом.