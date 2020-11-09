Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Якщо не акцентувати увагу на розбіжностях, у людей спрацьовують точки єдності

У рамках проєкту «Національна єдність: як зшивати країну» розмовляємо з доктором економічних наук, заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярославом Жалілом. Нагадуємо, що цей проєкт Укрінформу і Національної платформи «Діалог за мир та безпечну реінтеграцію» передбачає пошук шляхів й інструментів забезпечення національної єдності в умовах глобальної нестабільності. У ньому беруть участь політики, експерти й науковці, громадські й культурні діячі, активісти, усі небайдужі. Читайте також інтерв’ю з цієї теми з Юрієм Макаровим та Олесем Донієм. - Пане Ярославе, наскільки питання національної єдності є важливим для безпечного та сталого розвитку України? - Воно є критично важливим. - Чи можете навести приклади успішних ініціатив або проєктів часів Незалежності, які були спрямовані на об’єднання українців? - Спортивні перемоги, насамперед футбол, підготовка та проведення Євро-2012, Євробачення, протистояння російській агресії (з певними обмовками), економічні акції, наприклад так званий Податковий майдан. - Чи могли б назвати найбільш успішні загальнонаціональні бренди, які складають сучасний образ України? - На жаль, таких немає…

- Що означає бути українцем сьогодні, яке ваше бачення модерної загальнонаціональної ідентичності? - Це відчуття належності до спільноти, яку суб’єкт вважає українською. У свідомості різних груп вони різняться, проте чітко зрозуміти розбіжності майже неможливо. Тому, якщо не акцентувати увагу на розбіжностях, спрацьовують потенційні точки єдності. - На вашу думку, які елементи української ідентичності є прийнятними для більшості українців? - Мова (при м’якому впровадженні), ставлення до землі та природи, економічні проєкти, децентралізація (зміцнення дієздатності громад), туристичні об’єкти (ландшафти, будівлі, рекреаційні об’єкти), спільність переживання сучасних негараздів (корупція, важке фінансове становище, проблема доріг, майнове розшарування тощо). - Які чинники та гасла здатні дискредитувати та «убити» будь-який проєкт, що претендує на посилення національної єдності в Україні? - «Україна – для українців», «Україна понад усе», «Какая разница», усе, що пов’язане з насильством (у т.ч. «Смерть ворогам»), зневага до будь-якого з національних проявів (зокрема й російської мови чи культури). - Чи є в сучасному світі приклади успішної політики щодо національної єдності, які Україна могла б узяти собі за взірець? - США, Ізраїль, Ірландія (щодо роботи з діаспорою), Китай (так само), Росія (щодо комплексності інформаційної політики). - Як ви вважаєте, у якій сфері було б доцільно запровадити спеціальні заходи, спрямовані на посилення національної єдності в країні? - Спорт, культурні проєкти, економіка, інфраструктура, наукові гуманітарні (історичні) дослідження, боротьба з корупцією тощо… Але справа не у сфері, а в предметі єднання.