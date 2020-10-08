СБУ звернулась до Google та Apple, щоб запобігти поширенню «ВКонтакте» в Україні

Іноземних партнерів закликали привести їхню діяльність на території України відповідно до національного законодавства.

Про це повідомили в СБУ у відповіді на журналістський запит Укрінформу щодо відновлення на території України забороненого мобільного додатку "ВКонтакте".

Зокрема, в листі зазначається, що Служба безпеки вживає необхідні заходи з виявлення та нейтралізації загроз державній безпеці України в кібернетичній та інформаційній сфері на виконання відповідного рішення РНБО та указу президента, де визначено перелік осіб та компаній до яких на території України запроваджені персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

"В ході моніторингу (ефективності санкцій – ред.) встановлено, що більшість Інтернет-провайдерів використовують зазначене рішення РНБО України. Проте, окремими компаніями в обхід заборон вживаються заходи, спрямовані на забезпечення користувачам можливості оминати блокування ресурсів без використання додаткового програмного забезпечення, зокрема, через додатки мобільних пристроїв. За ініціативи СБУ поінформовано іноземні компанії “Google, LLC” і “Apple Inc.” щодо поширення на їхніх сервісах “Play Market” і “App Store” мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - повідомила керівник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

Окрім того, СБУ з метою припинення доступу до заборонених на території України ресурсів/сервісів звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії “Google, LLC” і “Apple Inc.” відповідно до вимог українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, у тому числі на безоплатній основі, через магазин додатків “Play Market” і “App Store” мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

Водночас в СБУ зауважили, що санкційне законодавство України містить серйозні прогалини, оскільки не передбачає деяких видів санкцій та не визначає державні органи, відповідальні за реалізацію конкретних видів санкцій, передбачених статтею 4 Закону України "Про санкції", а також не встановлює порядку притягнення до відповідальності за дії спрямовані на нівелювання або обхід вже застосованих обмежувальних заходів (санкцій). Крім того, чинним законодавством не врегульовано порядок та механізм виконання такого виду санкцій, як заборона Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, в тому числі до субдоменів.

"Вирішити окремі зазначені проблемні питання передбачається законопроектом №4002, до якого Службою безпеки України на адресу Верховної Ради України надіслано пропозиції та зауваження", - повідомила Гітлянська.

Як повідомлялося, рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 р. №133, було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та ряду інших Інтернет-ресурсів строком на три роки.

Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним у дію Указом Президента України від 14 травня 2020 р. №184, ці санкції продовжено до 2023 року.

Водночас доступ до мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні з’явився не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України. 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни

У РНБО також повідомили, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України взаємодіють з міжнародними колегами та партнерами для напрацювання заходів щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України".