Перед виборами активізувалися релігійні організації, які просувають ідеї "русского мира" - РНБО

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних «конференцій», «круглих столів», «міжнародних форумів», «хресних ходів» тощо. Мета таких заходів – просування ідей так званого «руського миру», виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди», - зазначив Данілов, коментуючи основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад.

За його словами, подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним з основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострову та частини території Донецької і Луганської областей.

«Організаторам різноманітних «мирних форумів» хотілося би нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації», – попередив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.