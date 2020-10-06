На лікування до Німеччини відправили 13 українських військових

Спеціально оснащеним медичним літаком Бундесверу на лікування до Німеччини відправили 13 українських військових з важкими травмами, серед яких і одна з курсанток Української військово-медичної академії Олександра Гуй, що постраждала внаслідок наїзду п’яного майора.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Медична евакуація українських військових транспортним літаком A310 до Німеччини відбулась вже вдесяте, повідомили 6 жовтня на брифінгу в аеропорті «Бориспіль».

До Німеччини відправляють на лікування українських солдат / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Як розповіли Посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен та керівник групи лікарів Бундесверу, старший лікар д-р Фішер, група з шести німецьких лікарів підготувала так звану стратегічну авіаційну медичну евакуацію. У Головному військовому клінічному госпіталі Києва вони разом з українськими офіцерами медичної служби вивчили медичні висновки, поспілкувались з пацієнтами та визначили 13 військовослужбовців, які доправлені на лікування в госпіталях Бундесверу у трьох містах - Берліні, Ульмі, Кобленці.

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Як повідомила під час брифінгу німецька сторона, загалом за останні шість років до Німеччини вже було доставлено 139 пацієнтів.

Проєкт стартував у 2014 році, коли на літаках екстрено вивозили поранених демонстрантів Євромайдану. Але нині у Німеччині вже не займаються невідкладними випадками, а надають допомогу в лікуванні складних травм, що потребують тривалого лікування.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій Toyota Prius здійснив наїзд на трьох курсанток. Усіх дівчат у тяжкому стані госпіталізували.

Олександрі Гуй ампутували одну ногу, за другу лікарі боротимуться вже у Німеччині.