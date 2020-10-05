У Парижі сьогодні покажуть документальний фільм про війну на Донбасі

У французькій столиці відбудеться прем’єрний показ документальної стрічки про учасників бойових дій на Донбасі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, перший сеанс у Франції пройде о 20 годині 5 жовтня у паризькому культурному центрі L'Entrepôt.

Після показу відбудеться творча зустріч з авторським колективом документальної стрічки.

Фільм «Ми – солдати» створений українською режисеркою Світланою Смірновою й французьким оператором Матьє-Давидом Курно. Фільм монтувався у Парижі.

Документальна стрічка – це історія про трьох добровольців Анатолія Фатєєва, Дмитра Тромпака та Олексія Соколовського, які отримали важкі поранення на Донбасі та нині проходять лікування у військовому госпіталі у Києві.

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Слід відзначити, що організатори показу із французької сторони чітко вказують, що українські воїни отримали поранення на «війні з Росією».

Фото: www.lentrepot.fr