На мітингах у найбільших містах Канади вимагали розслідувати катастрофу літака МАУ

У шести містах Канади пройшли акції-вшанування жертв катастрофи літака рейсу PS752, збитого у січні в аеропорту Тегерану. Учасники вимагали притягти до відповідальності винуватців трагедії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акції пройшли в Оттаві, Едмонтоні, Торонто, Монреалі, Вінніпезі та Калгарі.

Участь у мітингу в Оттаві взяв міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань. Він заявив, що “іранському режиму, який не хоче докопатися до деталей, не вдасться залякати нас”.

Міністр також розкритикував Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), яка робить недостатньо для недопущення таких трагедій у майбутньому: “Я казав багато разів, що ІКАО має робити більше для дотримання міжнародних конвенцій з безпеки авіаруху. Вони повинні не лише взяти на себе відповідальність за те, що слід зробити далі для досягнення справедливості, а й підтримати запущену Канадою ініціативу ”Безпечне небо”.

Окрім глави МЗС, до акції в Оттаві долучився міністр транспорту Канади Марк Гарно, посол України в Канаді Андрій Шевченко та більше двох десятків родичів і близьких загиблих в авіакатастрофі. “Члени родин вимагають справедливого й усеосяжного розслідування без будь-якого втручання зі сторони уряду Ірану”, - сказав Хамед Есмаеійон, який представляє об’єднання родичів загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

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У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи заплановано на жовтень.

Минулого тижня Канада оголосила про створення спеціальної судово-експертної групи для перевірки інформації, яку надає іранська сторона у ході розслідування.

Фото: Ashley Burke/CBC National News