Канадські судово-медичні експерти аналізуватимуть катастрофу літака МАУ

Уряд Канади сформував судово-медичну команду для розслідування причин катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це оголосив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Продовжуючи працювати із нашими міжнародними партнерами, судово-медична команда допоможе нам ретельніше вивчити та розкрити причину цієї трагедії для тих, хто втратив родичів та близьких у цей доленосний день в Тегерані. Це ще один крок до розкриття правди, притягнення іранського режиму до відповідальності та досягнення справедливості для родичів жертв. Від їх імені ми не шкодуватимемо зусиль у прагненні до справедливості та заспокоєння”, - сказав Шампань.

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У МЗС уточнили, що команда експертів складатиметься із “держслужбовців кількох департаментів з належним набором навичок”. Очолюватиме їх колишній заступник директора з питань оперативної діяльності Канадської служби безпеки та розвідки Джеф Яворський. “Команда збиратиме, упорядковуватиме та аналізуватиме усю доступну інформацію, докази й розвіддані стосовно катастрофи PS752, а також консультуватиме уряд стосовно їх достовірності та доказової цінності”, - заявили у відомстві.

Новосформована команда доповідатиме про свою роботу раднику прем’єр-міністра Канади з питань національної безпеки та розвідки.

“Уряд Канади продовжить тісну співпрацю із міжнародними партнерами з метою відстоювання прозорості, підзвітності та справедливості, у тому числі забезпечення виплати Іраном повного відшкодування за жертв PS752 їх родичам”, - наголосили у канадському МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ.

31 липня в Офісі Генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи заплановано на жовтень.

Фото: АА