У Польщі в пожежі загинула українка

У Польщі в пожежі будинку, де проживали працівники з України, у ніч проти понеділка загинула громадянка України.

Як передає Укрінформ із посиланням на Polsat News, трагедія сталася у населеному пункті Гурашка Отвоцького повіту, що неподалік Варшави.

Понад 20 працівників з України проживали у технічному приміщенні, тимчасово переробленому під житлові кімнати. Йдеться про будинок без вікон, утеплений мінеральною ватою, в якому раніше була теплиця.

Більшість українців, які перебували у приміщенні під час пожежі, встигли утекти з нього. Після того, як рятувальники загасили пожежу, в одному з приміщень вони виявили частково обвуглене тіло жінки. За неофіційною інформацією місцевої поліції, йдеться про молоду жінку – громадянку України.

Українці, які проживали в цьому будинку, були працевлаштовані у сфері садівництва.

Місцева поліція під наглядом прокуратури здійснює розслідування цієї справи. Рятувальники наразі не назвали причину виникнення пожежі.

Фото: Polsat News/ zdj. ilustracyjne