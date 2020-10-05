Пожежа на Луганщині: вдалося врятувати електропідстанцію та газопровід

Вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема на Луганщині, та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села.

Про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Зараз приборкують вогонь, який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема. Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою", - йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Станично-Луганська районна державна адміністрація заявила про підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема.