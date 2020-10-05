ВАКС розглянув чотири томи доказів у «справі Насірова»

Вищий антикорупційний суд на засіданні 5 жовтня розглянув чотири томи доказів у провадженні, фігурантом якого є ексголова ДФС Роман Насіров.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Справа «посадовців ДФС» - досліджено 4 томи доказів. Наступне засідання у справі призначено на 9:00 6 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, колишнього главу ДФС Романа Насірова та керівника Департаменту ДФС Володимира Новікова обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Крім того, Насірову інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. Насіров дозволив компаніям народного депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Володимир Новіков був затриманий 30 березня 2017 року. Солом’янський райсуд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 травня із можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Пізніше він вніс гроші і вийшов на волю.